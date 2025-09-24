歐洲機場危機不斷　基建安全成新挑戰

中評社北京9月24日電／據大公報報導，最近幾天，歐洲的機場連環出現事故，先是9月19日多國機場的電腦系統遭黑客使用勒索軟件攻擊出現系統故障，造成航班大面積延誤或取消，個別機場運作到9月22日依然受到影響。北歐地區的兩大主要機場，挪威奧斯陸與丹麥哥本哈根機場自22日晚至23日凌晨遭遇無人機干擾，導致兩座機場一度關閉數小時，航班大亂。有數據安全專家表示，網絡犯罪分子為獲取更高贖金並提升所謂知名度，正冒著更大風險攻擊高知名度目標，歐洲各地的關鍵基礎設施安全恐面臨新挑戰。



當地時間22日晚，丹麥哥本哈根凱斯楚普國際機場因發現多架不明無人機，暫停飛機起降約4小時。其間，所有航班均被取消、推遲或備降附近機場。哥本哈根機場表示，當天晚上有兩到三架大型無人機在機場附近飛行。航班追蹤網站Flightradar24數據顯示，由於機場關閉，至少有35個飛往哥本哈根的航班被迫改道。丹麥警方表示，約有2萬名乘客受影響。23日凌晨，挪威奧斯陸加勒穆恩國際機場也因發現不明無人機，一度關閉約3小時。



這兩座機場按客流量計算，是北歐地區最多。丹麥警方在23日的記者會上表示，目前無法確認無人機的類型和數量，很可能是由一名想要“炫耀”的“有能力的操作員”操控的，也未透露這些無人機從何處起飛、又飛向何方。挪威警方認為，當地無人機事件與哥本哈根機場事件之間“沒有直接聯繫”。兩國正在對事件進行進一步調查。



機場數天運作受影響



除了無人機干擾，歐洲多地機場近期遭遇黑客攻擊，引發外界擔憂。19日晚間，美國柯林斯航空公司的值機系統遭遇黑客攻擊，影響英國倫敦希思羅機場、德國柏林機場和比利時布魯塞爾機場的運營。歐盟網絡安全局（ENISA）22日證實，值機系統癱瘓是由黑客的勒索軟件攻擊造成的。ENISA表示，勒索軟件會將數據鎖定，直至被攻擊機構支付贖金，才能恢復存取權限。不過，ENISA未公布攻擊來源。



柯林斯航空公司22日表示，仍在與受影響的機場合作處理問題，目前正處於完成軟件更新的最後階段，以幫助恢復所有功能。德國柏林機場22日由於馬拉松比賽，令客流量比平時高，但由於登機手續系統仍未恢復，航班起飛延誤超過一小時。布魯塞爾機場正使用iPad和筆記電腦為旅客辦理登機，機場指22日共有約550個航班升降，當中至少60班取消。