中大醫院兩主管涉造假騙錢被捕

中評社北京9月24日電／據大公報報導，中文大學醫院昨日（23日）公布發現部門賬目異常，懷疑有人造假騙取醫院金錢，已向執法機關舉報，兩名主管級員工被捕。院方已解雇兩人。中大校長暨中大醫院董事會主席盧煜明表示，高度重視醫院管治，已成立調查委員會徹查事件，有結果後會再向公眾交代。



院方解雇兩人 設委員會徹查



中大醫院行政總裁鐘健禮表示，今年7月上任後為瞭解醫院營運情況，查閱各部門財政狀況，發現有部門賬目異常，經內部調查發現有醫護人員的收入及工作量不尋常，懷疑涉及造假，遂向執法部門舉報，兩名員工上周四被拘捕；醫院已按勞工法例解雇二人。鐘健禮強調一向高度重視員工誠信及操守，對事件感到痛心。



中大校長暨中大醫院董事會主席盧煜明表示，兩名涉案員工來自不同部門，均屬主管級職位；因案件處於調查階段，暫未能透露兩人身份、涉及金額、手法及所屬部門等。盧煜明強調，高度重視醫院管治，已委任董事局轄下的審計與風險委員會主委成立調查委員會，並聘請外部審計機構，全面審核對醫院的監管機制及檢視醫院制度，並進一步調查是否有其他違規情況，有結果後會向公眾交代。



盧煜明續指出，事件屬個別員工行為操守問題，會嚴肅正視醫院企業誠信及管治，今後會實行一系列措施，堵塞機制上的漏洞，杜絕同類事件再發生。



廉政公署證實，早前接獲中大醫院的貪污投訴，懷疑有員工利用職權造假，以不法手段騙取醫院金錢，涉嫌觸犯《防止賄賂條例》第9（3）條，即“代理人使用文件意圖欺騙其主事人”，經搜證後於上周四拘捕該院兩名員工，並根據法庭手令作出搜查，兩名被捕人士已獲保釋候查。



因應個案揭示的問題，廉署會協助中大醫院檢視及優化防貪措施，提升誠信管治以杜絕貪污及其他不當行為。