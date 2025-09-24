許正宇出席斯洛文尼亞財政部高級別會議

財經事務及庫務局局長許正宇在斯洛文尼亞盧布爾雅那參加由斯洛文尼亞最大商會－斯洛文尼亞工商協會舉辦的業務活動。圖標許正宇向與會者介紹香港金融市場的最新情況。（政府新聞處圖片） 中評社北京9月24日電／據文匯網報導，財經事務及庫務局局長許正宇9月23日（盧布爾雅那時間）在斯洛文尼亞盧布爾雅那與歐洲各國財政部長及不同地區的金融專家一同出席高級別圓桌會議，並向他們展現香港集合中國與環球優勢於一城的無可比擬實力。他亦向斯洛文尼亞商界推介香港蓬勃的金融市場。斯洛文尼亞工商協會GZS今年11月初將率領商務代表團到訪香港和內地，至今已有逾50家公司報名參加。許正宇說，斯洛文尼亞的公司將可在到訪期間，親身瞭解香港和內地的龐大機遇，機會難得，期待它們屆時可以達成一些合作項目。



許正宇以講者身分參與環球資本市場的成功之道專題討論環節。他表示，香港位處戰略性位置，是連接全球傳統市場和新興市場，契合雙方需求的首要門戶。除獲評為全球三大國際金融中心之一外，香港更受惠於中國內地實體經濟和熾熱的投資需求，成為注目的環球資金池。



他續說，單計今年首88個月，已有59家公司在港新上市，透過公開招股合共集資146億歐元，較去年同期增長579%。如果有留意南向交易流入香港的資金淨額，便會看到2025年首8個月的資金淨流入已接近1054億歐元，成交額相當於香港股票市場整體成交額的24.5%，超越以往的年度水平。香港有各種互聯互通項目，為包括歐洲在內的環球投資者提供多樣化的資產配置和風險管理選項，讓他們可抓緊內地經濟增長帶來的無限機遇。



“香港經濟表現亮麗，行政長官剛在《施政報告》中宣布推出更多針對性措施去強化香港資本市場，開拓新的經濟成長點。這些措施包括吸引更多內地企業在香港設立企業財資中心，以及吸引更多銀行在香港設立地區總部； 加快建設涵蓋倉儲、精煉、交易和清算的國際黃金交易市場；完善政策措施，例如進一步優化基金、單一家族辦公室和附帶權益的優惠稅制，以鞏固基金和家族辦公室行業的增長勢頭； 以及促進金融科技、綠色和可持續金融的發展。”