﻿福建艦“上新” 將重塑西太戰略格局

中評社北京9月24日電／據大公報報導，綜合微信公眾號“玉淵譚天”22日發表的文章，9月22日，海軍相關部門透露，殲-15T、殲-35和空警-600三型艦載機已完成在福建艦上首次彈射起飛和著艦訓練。和之前艦載機上艦不同的是，這次“平台”不同─要上的福建艦是我國完全自主設計建造的首艘彈射型航空母艦，機型不同─這是三款機型在福建艦上首次彈射起飛和著艦訓練。這次特殊的“上新”第一大看點，是福建艦打擊範圍能夠覆蓋第二島鏈。



航母的打擊範圍，和艦載機的作戰半徑直接相關。遼寧艦和山東艦的滑躍甲板向上翹起。這種方式對艦載機限制比較多──如果艦載機自身過重，還是很難飛起來。電磁彈射系統可以提供彈射推力，讓艦載機實現“滿油滿彈”起飛。“滿油”，意味著作戰半徑更遠、留空時間更長，“滿彈”，則意味著更強的打擊威力。



“全甲板放飛” 高強度作戰



軍事專家張軍社指出，結合艦載機和導彈的射程來算，福建艦航母作戰群的作戰半徑可極大拓展。這個距離將使中國海軍擁有遠海綜合攻防能力，其作戰半徑可覆蓋西太平洋第二島鏈。其次，電磁彈射系統的響應速度很快，從冷啟動到準備就緒只需15分鐘。這極大提升了艦載機的出動效率，航母可以在盡量短的時間內放飛盡可能多的艦載機，轉入高強度作戰的“全甲板放飛”模式，航母搭載的飛機能在較短時間內轉化成實實在在的戰鬥力。



第二大看點，是彈射型航母搭載的艦載機機型變多，提升了體系化作戰能力。電磁彈射，可以精準調節彈射角度和力度，戰鬥機、無人機等機型都可採用電磁彈射的方式起飛。同一艘航母上能迅速起降戰鬥機、預警機、無人機等幾乎所有的核心艦載機，多種機型配合，極大提升航母體系化作戰能力。



張軍社表示，此次搭配上艦的空警-600固定翼預警機、殲-35隱身戰鬥機等艦載機，將使福建艦對空、對海、對地打擊的綜合作戰能力有質的提升，賦予航母編隊對縱深目標進行“穿透式打擊”的強大能力，使其在西太平洋海域廣闊、目標多元、對抗激烈的海空戰場上更具優勢。