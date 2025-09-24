韓華城電池廠火災涉事企業代表獲刑15年

中評社北京9月24日電／據新華社報導，韓國水原地方法院23日對造成重大人員傷亡的“華城電池廠火災”一案作出一審判決，判處涉事企業代表朴淳瓘（音）有期徒刑15年。



韓國水原地方法院當天以違反《重大災害處罰法》、違反《產業安全保健法》等罪名，對朴淳瓘作出上述判決。韓聯社的報導說，這是自2022年韓國實施《重大災害處罰法》以來，相關案件中判處的最高刑期。



法院認定，朴淳瓘違反保持緊急出口和疏散通道暢通的義務，未能履行確保安全保健的責任，與員工死亡之間存在因果關係。韓國媒體報導稱，法院認為“此次火災事故導致23人死亡，情節極其嚴重，因此需要與之相稱的嚴厲懲罰”。



當天，法院還以違反《產業安全保健法》、業務過失致人死傷等罪名，判處朴淳瓘之子、涉事企業總括本部長朴重彥（音）有期徒刑15年、罰款100萬韓元。



2024年6月24日，位於韓國京畿道華城市一座電池製造工廠發生火災，造成23人遇難，其中包括17名中國公民。韓國警方、雇傭勞動部組成的“華城電池廠火災”事故調查組去年8月公布的調查結果顯示，該電池廠一直採用調包等方式通過質量檢查，生產過程粗制濫造，最終導致不良電池產品起火並造成重大人員傷亡。