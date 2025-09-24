馬會支持籃球計劃　为香港籃球發展注入活力

中評社北京9月24日電／據文匯網報導，為期三年的賽馬會越戰越強籃球計劃，由香港賽馬會慈善信託基金審批撥捐7，075萬港元支持，凝動香港體育基金、香港小童群益會及香港青年協會攜手推行。計劃與坊間的一般項目不同，它不僅著重技術培訓，更旨在降低參與門檻，讓更多學生及弱勢社群有機會體驗籃球運動的樂趣。



計劃啟動禮於9月13日假大館舉行，出席的嘉賓包括：香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩、香港特別行政區立法會議員兼中國香港體育協會暨奧林匹克委員會副會長霍啟剛、香港賽馬會行政總裁應家柏、香港青年協會總幹事徐小曼、香港小童群益會總幹事劉翀及凝動香港體育基金董事會成員方炎閑等。



馬會行政總裁應家柏表示，馬會一直致力推動本地體育發展，透過捐助設施和計劃，鼓勵基層到精英運動員、學童到長者等各階層參與運動。因此，馬會很高興能與三間出色的夥伴機構攜手合作，推行這項為期三年的計劃。馬會深信體育具有塑造和改變人生的力量，期望計劃能為香港青年人帶來快樂與成就感，助他們開展更健康、快樂和積極的人生。



他更表示，馬會希望為推動體育發展方面做得更多，因此決定未來三年將對體育發展的捐助金額增加一倍。也就是說，馬會計劃在未來三年會投入30億港元，推動體育及體育業界的發展。



馬會行政總裁應家柏於賽馬會越戰越強籃球計劃啟動禮上致辭。

