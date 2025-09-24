美國優先恐引爆日本“廣場協議2.0”之憂

中評社北京9月24日電／據新華社報導，40年前的9月22日，在美國主導下，包括日本在內的5國在紐約簽署旨在通過政策合作扭轉美元升值局面的“廣場協議”。正是“廣場協議”開啟了日元飆升、日本出口企業遭受重創、日本貨幣政策被迫寬鬆化等一系列改變日本的進程，並最終導致日本泡沫經濟破滅。



在這個日本人難以忘記的日子，日本《讀賣新聞》發表社論稱，當年曾主導“廣場協議”、推動政策合作的美國，如今正在背棄國際合作。社論表達了對“第二個廣場協議”的憂慮，認為大搞美國優先的美國政府可能以弱勢美元促進出口，呼籲日本未雨綢繆，降低對美國和美元的依賴。



日本《每日新聞》發表社論指出，“廣場協議”簽署距今已整整40年，美國財政與貿易雙赤字的問題並未解決。特朗普政府的高關稅等美國優先政策令自由貿易體系和國際貨幣體系再度遭受嚴重衝擊，必須從中汲取教訓。



陷入憂慮和反思的不僅是日本媒體，日本學界、產業界均對一系列美國優先政策深感憂慮。《日本經濟新聞》報導認為，在關稅談判中無牌可打的日本政府被迫對美國“投懷送抱”。



在美國關稅政策中首當其衝的是日本汽車產業。汽車及汽車零部件出口約占日本對美出口總額的三分之一。美國汽車關稅政策對日本出口影響巨大。



日本財務省公布的貿易統計結果顯示，受美國關稅政策影響，8月日本對美汽車出口額同比大幅下降28.4%，拖累當月日本對美出口額同比下降13.8%。自今年4月以來日本對美出口額連續5個月同比下降。



“受對美出口下降拖累，日本整體出口連續4個月下降。預計短期內日本出口仍將保持疲軟態勢。”明治安田綜合研究所經濟調查部經濟學家藤田敬史認為，雖然對日本來說美國汽車關稅已由27.5%降至15%，但仍將對出口構成下行壓力。此外，美國政府還在考慮對半導體及藥品加稅，關稅對日本經濟的影響仍需持續關注。