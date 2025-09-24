【
颱風下水位大幅上升 消防處撤離低窪地居民
http://www.CRNTT.com
2025-09-24 16:18:51
消防處撤離低窪地區居民（圖源：文匯網）
中評社北京9月24日電／據文匯網報導，受颱風樺加沙影響，香港多區沿岸水位大幅上升，對低窪地區居民造成威脅。
消防處協助大量受影響居民撤離至臨時庇護中心暫避，並協助行動不便人士暫時離開居所，以策安全。
消防處救護人員亦在臨時庇護中心為市民進行簡單檢查，確保他們身體狀況良好。
