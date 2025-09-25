賡續中華文化血脈 李庄搭建兩岸交流橋梁

2025“兩岸情·李莊行”海峽兩岸文化交流活動開幕式現場（中評社 邱姿爽攝） 中評社宜賓9月25日電（實習記者 邱姿爽）賡續中華文化血脈，搭建兩岸交流橋梁。9月24日，2025“兩岸情·李莊行”海峽兩岸文化交流活動在四川宜賓李莊開幕。本次活動以“江海相連·共繪華章”為主題，為期三天，海峽兩岸文化、經貿、學術、青年等各界代表330餘人出席，參與文化、藝術、青年、經貿等系列交流活動，共促兩岸及川台兩地交流融合。



海峽兩岸關係協會會長張志軍，四川省政協副主席、民革中央副主席、民革四川省委會主委歐陽澤華，中國國民黨前代理主席、前副主席林政則，四川省人民政府台灣事務辦公室主任劉曉晨，宜賓市委書記方存好等出席活動。



24日上午8時30分，開幕式在宜賓李莊特有的民俗舞草龍和台灣青年精彩街舞表演中拉開帷幕，兩岸傳統文化和當代青年元素在舞台上交融獨特魅力。紀錄片《微光》回顧了四川宜賓的文化抗戰歷史和兩岸交流歷程，鮮活的影像和珍貴的史料，深刻描繪了兩岸同胞在共同抗戰歷史記憶中綿延的血脈情感。



劉曉晨在致辭中說，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年、台灣光復80周年。李莊文化抗戰這段歷史是兩岸寶貴的共同記憶。此次活動就是傳承弘揚偉大抗戰精神、堅定築牢兩岸共同歷史記憶、深入推進兩岸融合發展的具體舉措。她表示，深化交流往來是兩岸同胞的共同心聲，深化融合發展是兩岸同胞的共同願望。歡迎更多台胞台企來四川參訪交流、合作共贏。希望更多台灣青年來四川追夢築夢，川台青年攜手同行，共擔民族大義，共創美好未來。



方存好在致辭中指出，宜賓李莊是中國四大文化抗戰中心之一，隨著當年在李莊的部分大師、學者遷往台灣，與台灣結下深厚情緣。近年來，宜賓秉持“兩岸一家親”理念，推動經貿互利共進、人員互動往來、文化互促共融，開啟了宜賓與台灣合作新篇章。未來希望與台灣同胞攜手深挖李莊抗戰文化的精神內涵和時代價值，在共同抗戰歷史記憶中不斷加深血脈親情、在互學互鑒中不斷增進理解認同，讓兩岸合作在“江之頭”盛放璀璨之花、結出累累碩果。



林政則在致辭中表示，李莊行讓我們看到在共同抗戰背景下，李莊的士紳和父老鄉親們在戰火中為同濟大學、北京大學文科研究所、中央博物院（籌備處）、中研院史語所等一批高校和學術機構提供了一個安身求學的場所，保存了大量珍貴文物。李莊人民守護中華文化火種的精神令人欽佩，也是兩岸文化歷史聯結的具體體現。中國國民黨方面多年來一直致力於支持推動兩岸各領域加強交流合作，希望有更多台灣文化藝術界以及青年學子來李莊探尋歷史，瞭解大陸各領域的發展成就。兩岸同胞要共同為促進兩岸關係和平發展、融合發展，為民族復興貢獻力量。

