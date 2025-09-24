美聯儲：美面臨通脹上升與就業下行雙向風險

中評社北京9月24日電／據新華社報導，美國聯邦儲備委員會主席鮑威爾23日表示，美國經濟面臨通脹上升與就業下行的“雙向風險”，貿易、移民、財政和監管政策的重大變化對美國經濟的影響有待觀察。



鮑威爾當天在羅德島州出席商會活動時說，短期內美國通脹面臨上行風險，就業面臨下行風險，這是一個充滿挑戰的局面。如果降息“過於激進”，可能導致2%的通脹目標無法完成；如果緊縮政策維持過久，則可能導致勞動力市場疲軟。



他說，正如美聯儲9月“褐皮書”所指出的，企業仍普遍認為不確定性正在壓制他們的預期。消費者和企業信心指標在春季大幅下滑，之後有所回升，但仍低於年初水平。勞動力供給和需求雙雙明顯放緩，就業下行風險增加。



鮑威爾說，由於就業風險加大，美聯儲17日降息25個基點。但通脹走勢的不確定性依然很高。關稅上調可能需要一些時間在供應鏈中傳導，可能會在未來幾個季度表現為通脹上升。



美聯儲17日結束為期兩天的貨幣政策會議，宣布將聯邦基金利率目標區間下調25個基點到4.00%至4.25%之間。這是美聯儲2025年第一次降息，也是繼2024年三次降息後再次降息。此次會議上，由美國總統特朗普提名、剛剛出任美聯儲理事的白宮經濟顧問委員會主席斯蒂芬·米蘭投了唯一反對票，他認為此次降息幅度應該達到50個基點。



