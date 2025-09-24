美國拖欠聯合國逾30億美元會費

中評社北京9月24日電／據央視新聞援引彭博社22日報導，聯合國方面稱，自美國總統特朗普今年1月上任以來，美國幾乎停止支付會費，至今仍有2024年的欠款未結清。



美國共拖欠超過30億美元，其中包括2025年應繳的超過8.2億美元常規預算分攤，以及往年欠款與未支付的維和經費。