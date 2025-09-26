台灣各界人士齊聚李莊　共敘兩岸文化交融

中國國民黨前秘書長李乾龍接受採訪（中評社 邱姿爽攝） 中評社宜賓9月26日電（實習記者 邱姿爽）9月24日，多位台灣各界人士齊聚2025“兩岸情·李莊行”海峽兩岸文化交流活動現場，圍繞兩岸文化傳承與交融展開深入交流，分享感悟與期許，傳遞出兩岸同根同源、文化相連的深厚情誼。



中國國民黨前秘書長李乾龍強調，應借助文化藝術交流，推動兩岸走向和睦、和諧、和平，助力中華民族團結一心。



中國國民黨前副秘書長張榮恭表示，大陸各地文化雖各具特色，但皆為中華文化的重要組成部分，台灣的地域文化更是豐富了中華文化內涵。他認為，以各地文化特色為紐帶開展兩岸交流，能有效加強兩岸民眾的心理融合，營造良好的情感氛圍。



馬英九文教基金會執行長蕭旭岑此次帶領馬英九基金會“大九學堂”青年訪問團走訪各地抗戰遺址、遺跡等，回顧抗戰時期大慈寺、李莊等地保護珍貴文物的歷史。他指出，讓年輕人親身感受80多年前民族團結、一致對外的精神，有助於強化文化認同；同時，大陸對台灣藝術家的重視與接納，如以巫登益美術館為交流象徵，彰顯了兩岸文化連接不可斷裂，兩岸本是一家人。



台灣彩墨藝術家巫登益希望以“兩岸一家親”為理念，搭建起連接宜賓與台灣的橋樑，推動兩岸融合發展，讓台灣年輕人深入瞭解大陸鄉村的人文魅力。他計劃以筆墨為載體，在傳承中華文化的基礎上進行創新，並依托美術館打造新的兩岸交流平台，為文化交融盡心盡力。



台灣藝術創生文化基金會董事長李永萍強調，許多遷台的思想家、藝術家，是當代台灣地域文化的重要根基。即便歷經遷移，他們仍扎根台灣弘揚中華優秀傳統文化，使台灣成為中華文化創新寶地。她特別指出，李莊作為抗戰時期護衛文化與學術的基地，為台灣提供了關鍵文化養分，台灣應深化與李莊的關聯，銘記其在艱難時刻守護文化和學術的決心，並充分發揮李莊巫登益美術館在兩岸文化交流中的作用。



此外，活動期間還舉辦了兩岸青年街舞精英邀請賽和“台灣青年在川創業的實踐與思考”分享會，來自金門體育會霹靂舞運動委員會的張維剛提到，本次赴川他結合哪吒三太子故鄉的文化背景，參考國產哪吒系列電影劇情，將哪吒的傳統英雄形象與霹靂舞動作融合起來，以全新形式詮釋中華優秀傳統文化中哪吒的勇敢與堅定的意志。



台灣自媒體經營負責人王加加則分享了自己在宜賓的見聞，她建議以美食、景點為切入點，結合農家樂、醫學、IT建設、藝術發展等領域，推動兩岸青年交流，希望更多台灣同胞看見大陸的發展進步。



擁有6年大陸鄉村支教經驗，聚焦教育與鄉村振興事業的台灣自媒體人廖家興，呼籲兩岸青年用自媒體記錄大陸生活，為兩岸交流創造更多機會。



此次台灣各界人士在李莊的交流，印證了中華文化是兩岸共同的精神紐帶，也為未來兩岸文化交融與深度合作注入了新動力。