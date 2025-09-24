“承認潮”對巴以“兩國方案”意味著什麼

中評社北京9月24日電／據新華社報導，22日，第80屆聯合國大會高級別周首日，和平解決巴勒斯坦問題和落實“兩國方案”高級別國際會議舉行。聯合國秘書長古特雷斯對聯合國會員國對“兩國方案”壓倒性的支持以及對巴勒斯坦國的承認表示歡迎。



何為“兩國方案”？當前落實“兩國方案”的最大障礙是什麼？“承認潮”對“兩國方案”前景將產生怎樣的影響？



何為“兩國方案”



所謂“兩國方案”，是指巴勒斯坦和以色列分別建國，兩國和平共存。國際社會普遍認為，解決巴勒斯坦問題的唯一出路是落實“兩國方案”，即建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、享有完全主權的獨立的巴勒斯坦國。



巴勒斯坦1988年宣布建國，並得到聯合國絕大多數會員國承認。今年以來，多個西方國家在國內民意和國際輿論壓力驅動下調整立場，陸續宣布將承認巴勒斯坦國。在22日舉行的和平解決巴勒斯坦問題和落實“兩國方案”高級別國際會議期間，法國總統馬克龍宣布承認巴勒斯坦國。安道爾、比利時、盧森堡、馬耳他、摩納哥也宣布承認巴勒斯坦國。



21日，英國、加拿大、澳大利亞、葡萄牙分別發表聲明，宣布承認巴勒斯坦國。阿拉伯國家聯盟等機構紛紛對此表示歡迎，認為這些國家承認巴勒斯坦國的做法是“歷史性的”，有助於在“兩國方案”基礎上和平解決巴以衝突。



然而，巴勒斯坦國至今未能成為聯合國會員國。2011年9月，巴勒斯坦向聯合國方面遞交成為聯合國會員國的正式申請，但未獲安理會通過。2024年4月初，應巴勒斯坦的請求，安理會15個理事國再次審議了巴勒斯坦入聯申請，並於4月18日就相關決議草案進行投票。由於美國動用否決權投下反對票，草案未獲通過。

