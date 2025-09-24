特朗普支持率下滑　經濟民生和極端化成槽點

中評社北京9月24日電／據新華社報導，最新民意調查結果顯示，美國總統特朗普的支持率下跌，主要原因是民眾對美國經濟現狀和高生活成本不滿意，政治極端主義抬頭也成為一大憂患。



路透社23日發布與益普索集團19日至21日進行的聯合民調結果，特朗普的支持率為41%，比本月初下滑一個百分點。



僅35%的調查對象認可特朗普在經濟方面的執政表現；認可他在降低高生活成本方面表現的人更少，僅有28%。這兩項的認可度均比月初的調查下滑。



約54%的人認為美國經濟在錯誤軌道上運行，從7月的52%持續上升。



美國勞工部本月5日公布的非農業部門就業數據顯示，美國8月份失業率升至4.3%，創近4年來新高。8月份美國非農就業人數僅增加2.2萬，較7月份修正後的7.9萬大幅下降，並遠低於市場預期。另外，8月美國的通脹也在加速。



美國《華盛頓郵報》日前在文章中說，高昂的借貸成本、不斷減少的就業機會以及日益加劇的經濟和政治不確定性，令“經濟停滯感”籠罩許多美國家庭。



而且，相比經濟，更令美國民眾憂心的是政治極端主義。路透社今年以來的民調顯示，更多美國人認為這是美國當前最大問題。最新民調中，約28%的人最憂慮政治極端主義，而最關注經濟問題的人占比為16%。