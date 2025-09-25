蕭旭岑答中評：串聯抗戰遺址　築牢兩岸記憶

馬英九文教基金會執行長蕭旭岑回答中評社記者提問（中評社 邱姿爽攝） 中評社宜賓9月25日電（實習記者 邱姿爽）9月24日，在2025“兩岸情·李莊行”海峽兩岸文化交流活動現場，馬英九文教基金會執行長蕭旭岑回答中評社記者有關“串聯不同抗戰遺址歷史、構建兩岸共同抗戰敘事體系”的提問，表示基金會帶領台灣青年代表走訪各地抗戰遺址，共同見證中華民族抗戰歷史，有助於台灣年輕人明確“中華民族一份子”的身份認同。



蕭旭岑表示，近幾年基金會一直帶著台灣青年代表團，到大陸各省走訪抗戰遺跡與紀念館，包括台兒莊、哈爾濱731遺址、南京大屠殺紀念館，此次來到李莊，也旨在讓青年感受85年前抗戰先賢們保存中華文物的努力，這對台灣年輕人意義深刻且重大。



蕭旭岑指出：“抗戰是中華民族精神團結抵禦外侮的最重要示範，台灣年輕人從各個抗戰景點、遺跡中，能體驗到當年中華民族如何團結、保存文物、浴血奮戰，乃至於把這些重要的史實給保留下來。”通過這些走訪，可讓兩岸年輕人共同見證80年前中華民族浴血奮戰、抵禦外侮的可歌可泣的歷史。



蕭旭岑提到，大陸在保存抗戰遺跡與紀念館上的用心也值得敬佩。“許多台灣年輕人告訴我，他們在台灣很少有機會接觸到這些東西，但到大陸感受之後，他們發自內心地感動，甚至於落淚。”基金會推動這類活動，正是希望讓台灣年輕人認識歷史、瞭解自己身為中華民族一份子，進而找到兩岸共同的未來出路。