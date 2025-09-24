【
特朗普政府擬改革H-1B簽證抽簽機制
http://www.CRNTT.com
2025-09-24 16:41:36
中評社北京9月24日電／據中國網報導，當地時間9月23日，美國國土安全部在《聯邦公報》發布公告稱，特朗普政府計劃調整H-1B簽證申請流程，擬引入加權選擇機制，在年度配額抽簽中優先考慮技能水平更高、薪資待遇更優的申請人。該規則將於9月24日正式公布。
根據公告，此舉將使工資水平較高的H-1B申請人更有可能中簽，從而提高雇主為高技能崗位引進外籍人才的機會。公告強調H-1B簽證存在數量限制及豁免條款，但在高需求背景下，政府有權通過改進流程提升效率。
