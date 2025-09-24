自民黨總裁選舉候選人出席討論會

中評社香港9月24日電／共同社報導，日本自民黨總裁選舉候選人的前經濟安全保障擔當相小林鷹之（50歲）、前幹事長茂木敏充（69歲）、官房長官林芳正（64歲）、前經濟安保相高市早苗（64歲）、農相小泉進次郎（44歲）24日出席日本記者俱樂部主辦的討論會，圍繞包括增加收入在內的物價上漲對策以及外交安保等展開交鋒。茂木、高市、小泉表示，與在野黨磋商的議題中不會排除參院選舉中在野黨均提出的消費稅減稅。圍繞為打開少數派執政黨的局面而擴大聯合執政框架的實現時間，候選人之間存在溫差。



在外交安保方面，高市表示有意與韓國加強關係。當被問到若就任首相，是否會進行遭到中國和韓國反對的靖國神社參拜時，她強調“絕對不能被作為外交問題”。5人均對暫緩承認巴勒斯坦國的石破政府的判斷表示了理解。



關於消費稅減稅，茂木指出“作為物價上漲對策不會有效果”，但同時稱“並非從一開始就不討論”。小泉解釋稱“不會否定選項，首先將進行磋商”。高市也與茂木和小泉一樣認為減稅在立即生效等方面存在課題。



關於擴大聯合執政框架，高市談到“將儘快建立”。小泉則把重點放在社保和物價上漲對策方面構建信任關係上。小林主張“並非預設聯合執政”。林芳正表示，將同時推進根據各項政策合作的“部分聯合”與聯合執政談判。