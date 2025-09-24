金建希弊案首次庭審匆匆結束 全盤否認指控

中評社香港9月24日電／韓聯社報道，南韓前總統尹錫悅的夫人金建希涉嫌操縱德意志汽車公司股價、收受統一教高層賄賂案24日首次開庭，金建希否認所有指控，庭審僅40分鐘便告結束。



首爾中央地方法院刑事審判第27合議庭當天下午開庭審理上述案件。正式開庭之前，法院允許媒體拍攝金建希走進法庭及坐在被告席上的場面。



金建希涉嫌在2010年10月至2012年12月間參與操縱寶馬汽車在韓經銷商德意志汽車公司股價，非法獲利約8.1億韓元（約合人民幣413萬元）。金建希當天辯稱，此案在前政府時期已兩次被認定為“無嫌疑”，自己既未參與合謀，也不懂所謂的“管理”。



金建希還涉嫌與尹錫悅一起在2021年6月至2022年3月大選期間從“政治掮客”明泰均處無償接受共58次、價值約2.7億韓元的民意調查服務。金建希對此表示，僅通過KakaoTalk收到過明泰均個人進行的幾份民調結果而已。競選團隊本身也進行了大量民調，根本沒有必要再通過他開展額外調查。



另外，金建希被指控在2022年4月至7月期間通過號稱“乾津法師”的全成培（音）兩次接受統一教高層尹某提供的賄賂，包括香奈兒包和格拉伕項鍊等，涉案金額達8000萬韓元。金建希辯稱，並未從統一教高層尹某處收過香奈兒包。媒體曾報道稱，尹某向全成培發過有關“出現遞送差錯”的短信，這可能才是該案的實情。



負責調查金建希弊案的獨立檢察組8月12日以涉嫌違反《資本市場及金融投資業法》和《政治資金法》，以及《特定犯罪加重處罰法》中斡旋受賄相關規定將其逮捕，並於同月29日提起公訴。法院決定本月26日再開一次庭前會議，以安排證人出庭時間。由於被告人無出席義務，預計屆時金建希不會到庭。