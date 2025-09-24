美韓聯合國防協商機制會議 檢查戰權移交計劃

中評社香港9月24日電／韓聯社報導，據韓國國防部24日發佈的新聞稿，韓美聯合國防協商機制（KIDD）第27次會議23日至24日在首爾舉行。兩國國防部在會上對戰時作戰指揮權移交計劃的進展進行了檢查。雙方一致認為，為滿足移交條件所推進的措施已取得顯著進展。



韓國代行國防政策室長職務的國防部政策企劃官尹鳳熙（音）和美國國防部負責東亞事務的副助理部長約翰·諾分別作為雙方首席代表與會。雙方還在會上全面評價了兩國為實現互惠、面向未來的同盟現代化而開展的國防領域合作，並就同盟相關事務進行了深入探討。雙方還商定為落實上月韓美首腦會談在國防領域達成的協議而推進後續措施。



總統李在明曾提出在任期內收回戰時作戰指揮權的目標。韓美兩國在盧武鉉政府時期的2006年11月就美國在2012年4月前將戰時作戰指揮權移交給韓方達成協定；但李明博政府時期的2010年6月，雙方將移交時點推至2015年12月；之後在朴槿惠政府時期的2014年，韓美又商定待滿足條件時，再移交戰權，未設時限。韓軍收回戰時作戰指揮權所需條件包括：具備主導聯合防衛的核心軍事力量；具備應對朝鮮核導武器的能力；韓半島及地區安全環境符合戰權移交條件。



韓美聯合國防協商機制始於2011年，旨在推動韓美及時有效推進安全合作，每年1～2次在韓美輪流舉行。此次是該會議時隔4個多月舉行，也是自特朗普第二任期開啟以來的第二場會議。