日自民黨總裁選舉候選人紛紛提及“中國威脅”

中評社香港9月24日電／共同社報導，日本自民黨總裁選舉5名候選人在日本記者俱樂部的討論會上展開論戰。



圍繞外交防衛領域，候選人紛紛表示中國的海洋活動和軍力增強對日本而言構成“威脅”，“首腦外交將進行是非分明的應對”（官房長官林芳正語）。多人強調為了應對安保環境的惡化，有必要強化日美同盟並增強日本的防衛力。



前經濟安全保障擔當相小林鷹之指控“中國在東海和南海單方面改變現狀及經濟施壓”。他提到中國國內發生多起日本人因間諜嫌疑被拘的事件，表達危機感稱“風險將一直存在”。



前幹事長茂木敏充指出“對美國而言，中國是最大挑戰”，強調為了抗衡中國，有必要與美國採取統一步調。圍繞日美關稅談判達成的共識，茂木稱“想挑戰”進一步下調稅率。



林芳正談到制定把中國的動向視為“最大戰略性挑戰”的國家安全保障戰略。表示為了擁有摧毀他國導彈基地等的反擊能力（對敵基地攻擊能力），將推進準備工作。



前經濟安保相高市早苗強調“日中之間存在經濟安保和國防方面懸而未決的事項，將切實開展坦率對話”，強調除日美同盟之外，還將深化日美韓、日美菲的合作。



農相小泉進次郎提到本月3日的抗戰勝利紀念活動之際，中國、俄羅斯、朝鮮的首腦在中國北京齊聚一堂，小泉表示將與美國總統特朗普就安保環境現狀的認識達成一致。