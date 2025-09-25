特朗普對俄態度突變後，俄美外長在紐約會晤

中評社北京9月25日電／據新華網報導，當地時間24日，俄羅斯外長拉夫羅夫與美國國務卿魯比奧在美國紐約舉行會晤，並就解決烏克蘭危機交換意見。此前，正在美國訪問的烏克蘭總統澤連斯基表示，他願意在除莫斯科以外任何地點與俄總統普京會晤；一直施壓烏克蘭在俄烏談判中讓步的美國總統特朗普，在會見澤連斯基後立場發生轉變。



俄美外長紐約會晤



俄羅斯外交部網站24日晚發布通報稱，當天在美國紐約舉行的聯合國大會高級別周會議期間，拉夫羅夫與魯比奧舉行會晤並就解決烏克蘭危機交換意見。



通報說，在俄美領導人阿拉斯加會晤達成的共識基礎上，雙方重申願尋求烏克蘭危機的和平解決方案。拉夫羅夫在會見中強調，俄方願與美方協調努力，解決烏克蘭衝突產生的根源。他還表示，烏克蘭和一些歐洲國家為延長衝突而實行的政策是不可接受的。



8月15日，俄總統普京和美國總統特朗普在美國阿拉斯加會晤，雙方對會晤評價積極，但未就俄烏停火等問題達成協議。



澤連斯基想見普京



據烏克蘭和俄羅斯媒體24日報導，正在美國訪問的烏克蘭總統澤連斯基表示，他願意在除莫斯科以外任何地點與俄總統普京會晤。俄方表示，伊斯坦布爾是最佳談判地點。



據烏克蘭獨立新聞社24日報導，澤連斯基在回答關於俄烏領導人會晤地點相關提問時說，會晤地點有多種選擇，包括土耳其、沙特、卡塔爾以及奧地利或瑞士等，也可以在哈薩克斯坦這樣與俄友好的國家。他強調，除了普京此前提議的莫斯科以外，他願意前往任何地點與普京會晤，並稱莫斯科這個選項是普京“為推遲會晤製造的理由”。