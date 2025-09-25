習近平：完整準確全面貫徹新時代治疆方略

9月24日下午，率中央代表團出席新疆維吾爾自治區成立70周年慶祝活動的中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在烏魯木齊聽取新疆維吾爾自治區黨委和政府工作匯報，發表了重要講話。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月25日電／據新華社報導，率中央代表團出席新疆維吾爾自治區成立70周年慶祝活動的中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，24日聽取新疆維吾爾自治區黨委和政府工作匯報。他強調，新疆要完整準確全面貫徹新時代黨的治疆方略，堅持穩中求進工作總基調，統籌發展和安全，牢牢扭住社會穩定和長治久安工作總目標，緊緊圍繞鑄牢中華民族共同體意識、推進中華民族共同體建設，錨定中央賦予的“五大戰略定位”，凝心聚力、久久為功，努力建設團結和諧、繁榮富裕、文明進步、安居樂業、生態良好的社會主義現代化新疆。



習近平指出，新疆維吾爾自治區成立70年來，在黨中央堅強領導和全國人民大力支持下，自治區黨委和政府團結帶領全區各族幹部群眾堅定維護國家統一、民族團結、社會穩定，持續推動經濟社會發展，新疆面貌發生翻天覆地的變化，同全國各地一道如期全面建成小康社會、邁上全面建設社會主義現代化國家新征程。他代表黨中央，向新疆各族幹部群眾表示熱烈祝賀、致以誠摯問候！



習近平強調，要立足資源禀賦和產業基礎，積極探索符合新疆特點的高質量發展路子。堅持發展特色優勢產業，培育有競爭力的產業集群。加強科技創新和產業創新深度融合，因地制宜發展新質生產力。強化文旅融合，促進文化旅遊業發展。加強生態系統保護和修復，推動經濟社會發展全面綠色轉型。加快推進絲綢之路經濟帶核心區建設，在促進國內國際雙循環中發揮更大作用。把保障和改善民生放在優先位置，鞏固拓展脫貧攻堅成果，大力發展社會事業，讓各族群眾廣泛參與發展進程、共享發展成果。



習近平指出，要全力維護新疆社會大局穩定。堅持抓基層、強基礎、固根本，築牢反恐維穩的人民防線。鑄牢中華民族共同體意識、推進中華民族共同體建設，推進我國宗教中國化，加強文化潤疆、注重以文化人，引導各族幹部群眾樹立正確的國家觀、歷史觀、民族觀、文化觀、宗教觀。



習近平強調，加強黨的領導和黨的建設是推進新疆現代化建設的根本保證。要持續加強理論武裝，用新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂。把保穩定、促發展作為培養鍛煉幹部的大課堂，讓廣大幹部在實踐中磨煉不畏艱險、攻堅克難的意志，增強團結服務群眾、駕馭複雜局面的本領。全面建強基層組織，增強基層黨組織政治功能和組織功能。鞏固深入貫徹中央八項規定精神學習教育成果，健全正風肅紀反腐長效機制，營造風清氣正的政治生態。



習近平指出，兵團是實現黨中央關於新疆工作總目標的重要戰略力量。要深化兵團改革，探索符合兵團實際、彰顯兵團特色的高質量發展之路。