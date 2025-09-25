【
大
中
小
】 【
打 印
】
委內瑞拉一架小型飛機墜毀兩人獲救
http://www.CRNTT.com
2025-09-25 11:04:58
中評社北京9月25日電／據新華網報導，委內瑞拉國家民航局24日通報說，一架小型飛機當天在該國北部拉瓜伊拉州邁克蒂亞國際機場起飛時墜毀。
通報說，事故發生在當地時間24日12時52分，事故機型為“利爾噴氣55”型飛機，事故原因正在調查中。公開數據顯示，這款機型最多可容納10人。
通報說，事故發生後，相關部門立即啟動搜救工作並成功救出兩名乘客。獲救乘客已被緊急送醫，目前狀況穩定。
截至記者發稿時，官方尚未公布事故飛機機上人數和是否存在其他傷亡情況。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
委內瑞拉地震部門稱其西部發生5.4級地震
(2025-09-25 11:04:04)
委內瑞拉首都大規模遊行反對美國軍事威脅
(2025-09-24 09:37:31)
委內瑞拉證實馬杜羅曾致信特朗普
(2025-09-22 11:43:15)
委內瑞拉證實馬杜羅曾致信特朗普
(2025-09-22 09:50:44)
應對美軍部署 委內瑞拉啟動軍營走向人民計劃
(2025-09-21 13:43:45)
委內瑞拉譴責美國“不宣而戰”
(2025-09-21 09:34:23)
委外長要求美立即停止在加勒比海的軍事行動
(2025-09-21 09:33:46)
美軍再打毒船致3死 委方認為“不宣而戰”
(2025-09-20 15:15:50)
回應美國，委內瑞拉舉行軍演
(2025-09-19 12:16:15)
美稱已擊沉三艘委內瑞拉船只
(2025-09-19 09:30:56)