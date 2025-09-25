】 【打 印】 
委內瑞拉一架小型飛機墜毀兩人獲救
http://www.CRNTT.com   2025-09-25 11:04:58


　　中評社北京9月25日電／據新華網報導，委內瑞拉國家民航局24日通報說，一架小型飛機當天在該國北部拉瓜伊拉州邁克蒂亞國際機場起飛時墜毀。

　　通報說，事故發生在當地時間24日12時52分，事故機型為“利爾噴氣55”型飛機，事故原因正在調查中。公開數據顯示，這款機型最多可容納10人。

　　通報說，事故發生後，相關部門立即啟動搜救工作並成功救出兩名乘客。獲救乘客已被緊急送醫，目前狀況穩定。

　　截至記者發稿時，官方尚未公布事故飛機機上人數和是否存在其他傷亡情況。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：