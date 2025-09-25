美以兩國成為人權自由的全球公敵

中評社北京9月25日電／據大公報報導，截至9月23日，聯合國193個會員國當中，已有157個承認巴勒斯坦國。安理會五個常任理事國中，美國成為唯一未承認巴勒斯坦國的國家。美國何以逆國際潮流而成國際社會側目的“異類”？因為美國偏袒以色列，更意味著美以兩國在巴勒斯坦問題上陷入日漸孤立的窘境。



美國拒絕承認巴勒斯坦國，與其長期以來對以色列的堅定支持有關，也反映了其在中東政策上的特殊立場。然而，隨著越來越多的西方國家承認巴勒斯坦國，美國的立場越來越顯得不合時宜。



歐洲國家紛紛承認巴勒斯坦，也反映了西方世界內部對以色列政策的共識裂痕正逐步加大。長期以來，美國與歐洲國家在中東問題上保持相對一致的立場，但近年來，隨著以色列對巴勒斯坦的軍事行動持續升級，歐洲國家的態度開始發生變化。法國、比利時等國承認巴勒斯坦國的行動，實際上是歐洲國家對以色列政策的批評和對巴勒斯坦人民權利的支持。



聯合國秘書長古特雷斯強調，不落實“兩國方案”，中東地區就沒有和平，激進主義也將蔓延全球。這一表態得到了國際社會的廣泛認同。



從歷史角度看，1947年聯合國大會通過181號決議，為“兩國方案”奠定了基礎。這一方案旨在讓以色列和巴勒斯坦兩個國家在和平與安全中共存。然而，78年來，這一願景一直未能實現。巴以衝突持續多年，造成無數死傷，國際社會對此負有不可推卸的責任。每條生命都值得保護，和平與正義不應再被推遲。



無視人道災難阻撓巴建國



當前157個國家承認巴勒斯坦國，這不僅是數字上的變化，更反映了國際社會對巴勒斯坦人民自決權的尊重。聯合國安理會五個常任理事國中，中國和俄羅斯早已承認巴勒斯坦國，英國和法國亦已經加入承認行列，只剩下美國尚未表態。



這一趨勢對中東和平進程具有重要意義。承認巴勒斯坦國是推動“兩國方案”落實的重要步驟，也是國際社會對巴勒斯坦人民權利的尊重。隨著更多國家的承認，巴勒斯坦建國的國際合法性將進一步增強，為未來的和平談判奠定基礎。