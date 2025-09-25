美達拉斯移民拘留設施遭槍擊　至少3人死傷

中評社北京9月25日電／據新華網報導，美國得克薩斯州達拉斯市一個移民和海關執法局拘留設施當天遭到槍擊，造成至少3人死傷，槍手自殺身亡。



美媒援引美國國土安全部長諾姆的話報導說，這起槍擊事件造成“多人受傷和死亡”，槍手被發現死於“自殺性槍傷”。



達拉斯警方在社交媒體發布消息說，槍擊事件發生在24日清晨6時40分左右。槍手從附近建築開槍，當場打死一人。另有兩人中槍，被送往醫院救治。