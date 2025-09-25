【
埃塞俄比亞北部發生車禍致12人死亡
http://www.CRNTT.com
2025-09-25 11:06:08
中評社北京9月25日電／據新華網報導，埃塞俄比亞當地警方23日晚發布消息，該國北部阿姆哈拉州當天發生一起交通事故，造成12人死亡、49人受傷。
阿姆哈拉州南沃洛地區警方說，23日下午，一輛公共汽車在當地道路行駛中失控並翻車。目前，警方正在調查事故原因。傷者在附近的醫療機構接受治療。
埃塞俄比亞是非洲人口第二大國，人口約1.2億。道路條件差、交通執法不嚴等是造成埃塞俄比亞交通事故頻發的主要原因。
