阿爾及利亞軍方打死6名恐怖分子

中評社北京9月25日電／據新華網報導，阿爾及利亞國防部24日發表聲明說，阿軍方23日在該國東北部特利堅地區開展反恐行動，打死6名恐怖分子，並繳獲6支衝鋒槍、大量彈藥和其他物資。



聲明說，阿人民軍總參謀長賽義德·沙奈格裡哈趕赴作戰區域，視察參與此次反恐行動的部隊，表示將“堅決打擊恐怖組織殘餘”。



阿爾及利亞近年來對恐怖活動保持高壓打擊態勢，主要城市安全形勢良好，但仍有一些恐怖分子在東部、北部和南部地區活動，恐怖分子與軍方交火事件偶有發生。