中評社北京9月25日電／網評：“戰風記”展現香港的管治水平



來源：大公報 作者：卓銘



超強台風“樺加沙”橫掃香港，天文台今年內第二次發出十號飓風信號。雖然“風王”破壞力驚人，但特區政府臨危不亂，作出超前部署，各部門高效落實，社會各界齊配合，確保香港安然度過這次挑戰。這場“戰風記”展現了特區政府的管治能力和水平，體現了香港完善的抗災機制，反映邁向由治及興階段的香港新面貌。



“樺加沙”襲港，不少人都將之與2018年的台風“山竹”比較，過去兩天甚至不時可見有人說“樺加沙”風力不及“山竹”。會有這種感覺，背後固然有其客觀環境因素，例如“樺加沙”在第二次眼壁置換後風速有所減弱，掠過香港時採用了略為偏西的路徑，避免了最壞情況。但除此以外，香港之所以能成功度過這次風災，更重要還是靠著社會上下團結一心的主觀努力。



首先是特區政府超前部署。從上周中旬開始，天文台已經密切關注“樺加沙”的形成和移動路徑，在相當早期的階段已向市民作出警告。政府也隨即啟動動員計劃和應變機制，由政務司司長領導的應對極端天氣督導委員會，在充分準備及全方位部署下，迅速統籌協調各相關部門，以全力減低“樺加沙”對市民的影響。



在周一，教育局提早宣布所有學校停課兩日，所有臨時收容中心在早上開始全面投入運作，而相關部門亦在短時間內完成約240個地點的檢查和清理工作，又針對大埔林村河、鯉魚門等水浸黑點，放置了臨時充水式擋水壩、加高擋水板、堆放沙包墻，並提前在高風險區派發4萬個沙包。