“紙箱衰退”，美國整體經濟需求疲軟

中評社香港9月25日電／美國生產瓦楞包裝材料的工廠正以前所未有的速度關閉。美媒引述業內人士的警告稱，紙箱需求持續疲軟可能對美國經濟是一個“不祥之兆”。《華爾街日報》21日報導稱，全美紙箱需求正在下滑，從披薩到烤箱等各種商品都是用瓦楞包裝運輸的。瓦楞紙板銷量下滑，“預示著各行業零售需求可能發生調整”。



美國紙箱製造商今年已宣布計劃關停總計約9%的產能。據美媒日前報導，美國最大紙箱製造商國際紙業上月宣布，將在9月底永久關閉位於佐治亞州的兩家工廠，這兩家廠主要生產折叠成瓦楞包裝的牛皮紙。這只是近期一連串關閉事件中的最新一例，此前，包裝巨頭史墨菲－西岩公司也宣布，計劃關閉艾奧瓦州一家老舊工廠。據報導，此番行業急劇減產將導致約2500人失業。



“自2008年全球金融危機以來，該行業從未採取過如此劇烈的產能調整措施。”花旗集團的紙業和森林產品行業股票分析師寫道，“我們統計今年總計有7家工廠宣布關閉。”



根據行業協會紙箱協會的數據，美國紙箱出貨量——即銷售給零售商的空包裝材料數量（零售商再用這些紙箱將訂單商品運送至倉庫、門店及消費者手中）已降至2016年以來的最低水平。包裝分析師亞當·約瑟夫森向《華爾街日報》 表示，在人均基準上，下降幅度更大，人均紙箱出貨量比1999年的峰值下降了20%以上。



市場新聞網站Sherwood News刊文稱，紙箱產業產能的削減，揭示了特朗普政府推動的關稅政策如何持續在美國經濟中產生“漣漪效應”，即使在像瓦楞紙箱這樣面臨極少外國競爭的行業也不例外。



報導援引巴克萊銀行分析師的話稱，大量的美國紙箱——約占美國行業產能的10%至15%——用於將美國出口商品運往海外。由於特朗普政府在關稅上的搖擺不定，企業無法預測關稅將如何影響其產品的成本和長期需求，因此他們不會在等待結果的同時囤積產品包裝。



此外，由於紙箱在運輸中無處不在，該行業有時被視為美國大部分經濟領域的“風向標”。從平板電視到包裝食品，紙箱需求幾乎涉及所有行業，這些商品的銷售額均隨消費者資金充裕程度而波動。



美國媒體Straight Arrow News日前刊文分析稱，當企業開始囤積紙箱時，就像商業脈搏加快了一樣。而當紙箱出貨速度放緩、貨物堆放量減少時，這可能預示著經濟正深吸一口氣，進入審慎觀望狀態。專家稱這種現象為“紙箱衰退”。美國弗吉尼亞理工大學經濟學家賈德里安·伍頓表示，當紙板箱製造商開始縮減產量時，這可能預示著經濟即將陷入困境。

