網評：香港暫緩垃圾收費　紓解經濟轉型壓力

中評社北京9月25日電／網評：繼續暫緩垃圾收費 紓解經濟轉型壓力



來源：大公報 作者：陳建強（香港專業人士協會會長、中西區區議員）



政府日前向立法會提交文件，表示經研判當前減廢回收工作收到明顯效果、經濟情況和市民的接受程度，審時度勢，現屆政府將繼續暫緩垃圾收費，並且繼續透過宣傳教育改變市民行為、持續完善回收網絡等四個方向繼續推動減少廢物和分類回收，鞏固減廢成果。筆者非常歡迎政府從善如流，不但為中小企紓解經營壓力，更可為普羅大眾減輕在經濟﻿復甦和轉型期間的負擔。



廢物棄置量連降三年



垃圾收費是一項關乎全港750萬市民生活的重大政策，其成功與否極大程度取決於社會的共識和市民的接受程度。自政府去年暫緩實施垃圾收費以來，社會上不乏聲音反映，若在經濟﻿復甦和轉型期間推行垃圾收費，無疑會增添普羅市民及中小企的壓力，產生“勞民傷財”的不良效果。政策若欠缺廣泛的民意基礎，不但執行困難，更可能引發不必要的社會矛盾，偏離政策原意。今次政府研判各項因素後作出繼續暫緩垃圾收費的決定，實在明智和體恤民情。



然而，值得指出的是，暫緩推行垃圾收費不等於減廢工作的成效將會倒退。政府提交的文件顯示，現屆政府成功扭轉廢物棄置量長期上升的趨勢，香港的都市固體廢物棄置量由2021年平均每日11358公噸，連續三年持續下降，減至2024年平均每日10510公噸，減少共7.5%。人均棄置量亦由2021年的高位每人每日1.53公斤，持續下降至2024年每人每日1.40公斤，三年間下跌約8.5%。在去年5月暫緩實施垃圾收費後，都市固體廢物每日平均棄置量持續下降，一年間減少了約5%。這些成績證明，政府透過宣傳教育和擴大回收網絡，市民在減廢回收方面的意識和參與度有增無減，已成功扭轉廢物棄置量上升的趨勢，更不必以強制收費驅動，反而透過鼓勵措施已達到更佳成效。



筆者深入中西區觀察，綠色生活已悄然生根。過去一年，環保署把“綠在區區”的公共回收物收集點增至超過800個，覆蓋全港18區；廚餘收集點增至超過1500個，覆蓋全港所有公共屋邨，並有望實現“一座一桶”。不同鼓勵性《約章》連結私人屋苑和企業，鼓勵家家戶戶帶同子女參與回收，各行各業自發減少包裝使用。這種源自社區的主動參與，反映市民更接受鼓勵性政策。