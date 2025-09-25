特朗普聯大演說炮轟全球　散播虛假信息

特朗普在紐約聯合國總部發表超過一小時的演說。（圖片來源：美聯社） 中評社北京9月25日電／據文匯網報導，美國總統特朗普周二（9月23日）在紐約聯合國總部發表超過一小時的演說，其間口沒遮攔炮轟聯合國，更揚言各國應跟隨美國，反對移民政策、放棄應對氣候變化方案，否則便會走向地獄。特朗普在演說中散播大量虛假信息和誤導說法，美聯社等傳媒警告，特朗普展現的“美國優先主義”，以及針對各國的敵意，都應令全球各國尤其美國的盟友警醒。



在聯合國成立80周年之際，特朗普的演說卻在開篇自吹自擂，他揚言美國在其領導下步入黃金時代，重申美國必須對全球各國加征高額關稅。他隨後話鋒一轉，指責各國領導所謂全球移民議程，“聯合國正在資助對西方國家的攻擊。你們（指西方國家）必須現在就結束它（指移民政策），你們的國家正在走向地獄。”



點名倫敦穆斯林市長



提及自己的打擊移民政策，特朗普倍感驕傲，他呼籲歐洲國家領導人採取類似措施，遏制所謂改變國家結構、摧毀文化遺產的移民潮。作為例子，特朗普點名倫敦市長薩迪克·汗，強調他是西方國家首都的首名穆斯林市長，聲稱他會鋪路在倫敦實施伊斯蘭教法，“我是美國總統，但我擔心歐洲。我不願看到它被能源和移民這個雙尾怪物摧毀，它將摧毀一切。”



特朗普也不斷貶損侮辱聯合國，抱怨聯合國的提詞器和扶手電梯等設施運作不暢，還翻舊賬稱聯合國曾拒絕他作為地產商的競標。他也聲稱聯合國面對國際問題時衹有空話，沒有行動。就巴以衝突和俄烏衝突，特朗普依然盲撐以色列，拒絕盟國承認巴勒斯坦國的舉措，聲稱美國希望達成停火及釋放人質協議，但沒有詳細說明。他亦要求歐洲國家必須停止購買俄羅斯的能源產品。



重申氣候變化騙局說法



在演說中，特朗普還重申“氣候變化是騙局”的無根據說法，堅稱可再生能源毫無用處，認為美國和歐洲每年有大量民眾死於高溫天氣，並非氣候變化導致熱浪頻繁所致，而是電費太貴以至於人們無法使用冷氣。特朗普聲稱會警告西方國家，“如果你不擺脫氣候變化這個綠色騙局，你的國家就會失敗。”