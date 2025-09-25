美登月計劃阿耳忒彌斯2號或提前發射

2024年6月28日在美國佛羅里達州肯尼迪航天中心拍攝的“獵戶座”飛船。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月25日電／據新華網報導，美國國家航空航天局（NASA）23日宣布，“阿耳忒彌斯”登月計劃的首次載人繞月飛行任務“阿耳忒彌斯2號”將於2026年4月執行，並可能提前到2026年2月。此前，NASA屢次宣布該計劃延遲，這次卻宣稱“可能提前”，NASA哪來的自信？



提前的前提是安全



NASA高級官員萊基莎·霍金斯23日在一場新聞發布會上宣布，將“信守承諾”，在2026年4月完成“阿耳忒彌斯2號”任務。她同時表示，發射日期可能會提前至2026年2月，但安全是首要考量。



據NASA官網介紹，4名宇航員將執行“阿耳忒彌斯2號”任務並返回，測試美國新一代登月火箭“太空發射系統”和“獵戶座”飛船的性能，驗證“獵戶座”飛船的關鍵生命支持系統能在未來長時間任務中向宇航員提供生命保障，為下一步登月計劃做好準備。



“阿耳忒彌斯”是美國政府2019年宣布的新登月計劃。2022年11月16日，執行“阿耳忒彌斯1號”無人繞月飛行測試任務的“獵戶座”飛船搭乘美國新一代登月火箭“太空發射系統”，從佛羅里達州肯尼迪航天中心升空。這是美國一系列月球探索任務的第一步。



NASA原計劃2024年完成“阿耳忒彌斯2號”載人繞月飛行任務，2025年年底實施“阿耳忒彌斯3號”載人登月任務。然而自“阿耳忒彌斯1號”任務以後，NASA屢次宣布任務延遲。2024年年初NASA宣布將兩項任務執行時間分別推遲至2025年9月和2026年9月。



2024年12月，NASA將“阿耳忒彌斯2號”和“阿耳忒彌斯3號”任務再次分別推遲至2026年4月和2027年年中。NASA當時表示，這一決定是在對“獵戶座”飛船的隔熱罩問題進行調查後做出的。調整後的任務時間表能夠預留更多時間解決“獵戶座”飛船的環境控制和生命支持系統相關問題。