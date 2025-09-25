香港機場今早復飛　料全日逾千航班升降

中評社香港9月25日電／超強台風樺加沙襲港，本港機場有逾千班航機、涉及約14萬旅客受影響，機場管理局表示，今早6時起恢復航班升降，料今天會處理超過1000班航機，呼籲旅客不要急於到機場，先確認航班及機位再出發。大公報記者昨日在機場見到，部分旅客滯留，有旅客稱暫未知何時起飛。由昨日傍晚6時起至今日，共有逾千班航班受影響、涉約14萬旅客，估計要約兩天時間復常。



大公報報導，記者昨午四時在機場觀察，客運大樓仍有部分旅客滯留，但人數較前日（23日）減少。本來打算前日起飛往泰國的旅客朱先生，靠著護欄伸展筋骨，他說，“在機場兩天了，希望周四能走吧。”由於酒店昂貴，加上台風下公共交通停運，他只能在機場幹等。問到還要等多久，他嘆氣說，“希望明天（24日）能走吧，住三天我已經受夠了。”



機管局客運大樓及旅客體驗總經理歐陽顯宏昨日會見傳媒時表示，由前日（23日）傍晚6時至昨日，共有逾千班航班、涉約14萬旅客受影響，機場航班運作需約兩日時間復常。今日早上6時後將逐步恢復正常安排，三條跑道全面恢復運作，今日的航班編排將直至深夜，預計非常繁忙，全日有1000班航班升降。他呼籲旅客不要急於來機場，一定要與航空公司確認機位和航班時間才出發往機場，並預留足夠時間。



本港昨晚8時20分改發三號風球，歐陽顯宏稱，機管局與民航處及天文台保持緊密溝通，即使改掛三號風球，強風仍然持續，側風會影響航班升降，基於安全考慮，昨日午夜前不安排航班升降。而午夜後至今日清晨，有約20多航班抵港。



國泰航空表示，約540班航班受樺加沙影響取消，涉及約8.5萬名乘客行程受影響；今日重新投入服務，但由於台風帶來的大雨和強勁側風仍難以預測，航班安排或會在短時間內有所變動，導致航班延誤及取消，航班運作預計會在數日內逐步恢復，感謝顧客理解。香港航空有逾百班機受影響取消，該公司呼籲旅客前往機場前，到該公司網站查看“航班狀態”，或於起飛4小時前註冊“航班提示”服務，以短訊／電郵接收航班狀態提示。