私人住宅售價指數及租金指數（大公報） 中評社香港9月25日電／大公報報導，據利嘉閣地產總裁廖偉強分析說，九月份樓市氣氛繼續熱鬧，經過上周施政報告優化投資移民計劃，以及隨後美國及香港兩地相繼減息後，樓市見底回升的立論變得更加穩固。筆者近期與不同行業界別的朋友交流，雖然對樓價回升的速度仍有分歧，但幾乎一致認同樓市已擺脫上半年低迷，正逐步邁向全面﻿復甦軌道。這種看法並非空穴來風，而是建立在以下一連串利好因素之上。



一、股市帶動財富效應：



恒指近期創下四年新高，資本市場表現強勁，財富效應明顯。股市與樓市向來互為影響，當股市向好，投資者信心自然提升，資金流向地產市場的意欲亦隨之增強。不少投資者在資產增值後，傾向尋求穩定回報的配置，房地產自然是當中的熱選。



二、香港人才匯聚，吸引力提升：



香港在《2025年世界人才排名》中躍升至全球第4位，成為亞洲之冠，為歷來最高排名。此一成績反映本地在吸引人才方面具備優勢，無論是教育制度、生活質素或營商環境均見改善。人才流入不但有助推動經濟發展，亦間接支撐住宅需求，尤其是中高端物業板塊。



三、樓市數據持續向好：



差估署樓價指數已連升四個月，筆者公司所屬集團的樓價指數，上周更升穿年初的高位；而更值得留意的是，據報導，近兩個月錄得32宗物業在購入不足兩年內錄得雙位數升幅，反映市場承接力充足，部分有實力的買家已開始作出部署。



四、營商環境改善：



8月份標普全球香港特區採購經理指數（PMI）升至50.7，為今年以來最佳水平，顯示企業活動回暖。政府統計處公布的中小企業業務狀況亦略有改善，反映整體經濟氣氛正逐步好轉。企業信心回升，有助支撐商業物業的租賃及投資需求。



五、創新能力獲國際肯定：



在《2025年全球創新指數》中，“深圳─香港─廣州”創新集群首次超越“東京─橫濱”，躍居全球第一。此成績不僅提升本地科技形象，亦有助吸引高增值產業落戶，進一步支撐寫字樓及工業物業的長遠價值。創科企業的進駐，亦為地產市場注入新動力。



六、旅遊零售漸回暖：



今年首八個月訪港旅客超過3300萬人次，按年升12%。單是8月已錄得515萬人次，按年升幅達16%。客流上升不但提振零售餐飲市道，亦間接帶動商鋪租賃及投資意欲。部分核心區商鋪空置率已見回落，反映市場逐步回暖。



七、利率持續下行



利率高企是過去幾年困擾樓市的一大元凶，但隨著今年泊港資金增加，以及美國在本月開始新一輪減息周期，可以預期利率向下將是未來一段時間的走勢。低息環境重臨，必定會增強置業者的入市意欲。



上述這些因素將在樓市形成復式效應，投資氣氛持續升溫，資金部署步伐亦會加快。雖然部分置業者仍因為過去樓價大幅回落而有所顧忌，但若以長線的角度來看，不論是自用還是投資增值，現時都是部署的適當時機。