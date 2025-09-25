美發射三枚新探測器　研究太陽風與空間天氣

中評社北京9月25日電／據新華網報導，美國航天局24日與美國國家海洋和大氣管理局聯合發射三枚空間探測器，旨在研究太陽風和空間天氣對地球及太陽系的影響。



這三枚探測器包括美航天局的星際測繪與加速探測器（IMAP）、卡拉瑟斯地冕天文台以及美國家海洋和大氣管理局的空間天氣跟蹤觀測衛星SWFO－L1。



美國東部時間24日7時30分，這三枚探測器搭乘美太空探索技術公司“獵鷹9”號火箭從佛羅里達州肯尼迪航天中心升空，將飛往第一拉格朗日點。該點位於地球和太陽之間，距離地球約160萬公里，是空間觀測和探索的重要位置。預計探測器將於明年1月抵達該目的地。



據美航天局介紹，這三項任務將分別聚焦太陽風及空間天氣的不同影響，以幫助科學界更好地瞭解太陽對地球宜居性的作用，繪制太陽系空間分布圖，並提升應對空間天氣對衛星、宇航員和航空飛行等造成潛在威脅的能力。



據介紹，IMAP任務將重點研究太陽風層邊界區域及其與鄰近星系的相互作用，並實時監測太陽風和高能粒子。相關數據將有助於模擬和提升對空間天氣影響的預測能力，從而預防因太陽風暴引發的電網中斷、衛星失效等問題。



卡拉瑟斯地冕天文台是一顆小型衛星，以美國太空物理學家喬治·卡拉瑟斯命名，將在第一拉格朗日點持續觀測地球大氣層最外層——逃逸層的形態、範圍、密度及隨時間變化的過程。相關數據將有助於深入瞭解逃逸層的基本物理機制，並提高預測太陽活動對地球影響的能力。



SWFO－L1是美國家海洋和大氣管理局專門用於空間天氣觀測的衛星，將實時監測太陽活動和太陽風，為預防可能影響地球的破壞性空間天氣事件提供實時數據和預警信息。