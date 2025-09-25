古特雷斯強調氣候行動勢在必行

中評社北京9月25日電／據新華網報導，聯合國氣候變化峰會24日在紐約聯合國總部舉行。聯合國秘書長古特雷斯表示，清潔能源具有競爭力，氣候行動勢在必行。



古特雷斯表示，到本世紀末，全球氣溫上升幅度仍有可能控制在較工業化前水平升高1.5攝氏度以內。清潔能源正在推動就業、增長和可持續發展，用來生產最快、最便宜的電力，使經濟免受動蕩的化石燃料市場的影響，保障能源安全和主權，並助力為所有人提供清潔和負擔得起的能源。



古特雷斯稱讚《巴黎協定》發揮了作用。他說，過去十年，預計的全球氣溫上升幅度已從4攝氏度降至不到3攝氏度。現在需要新的2035年計劃，以實現與1.5攝氏度控溫目標一致的大幅減排，涵蓋所有排放和行業，並加速全球範圍內的公正能源轉型。



古特雷斯指出，中國提前六年實現了2030年風能和太陽能目標，印度提前五年達到了50%的非化石燃料發電容量。即將舉行的《聯合國氣候變化框架公約》第三十次締約方大會必須制定可靠的全球應對計劃，重點關注五個方面，包括推動清潔能源轉型，大幅削減甲烷的使用，停止對森林的破壞，利用技術進步減少鋼鐵、水泥等行業的排放，以及推動氣候正義運動。



巴西總統盧拉在致辭中呼籲採取全球行動，保護《巴黎協定》免受否認主義和單邊主義的破壞，以應對氣候變化。他敦促所有與會國遵守《巴黎協定》並提交其國家自主貢獻。



《聯合國氣候變化框架公約》第三十次締約方大會將於今年11月在巴西舉行。會議召開之前，《巴黎協定》所有締約方必須提交新的國家自主貢獻。為加速推進氣候行動，古特雷斯在第80屆聯合國大會高級別周期間舉辦此次氣候變化峰會，為各國提供一個展示新的國家自主貢獻的平台。