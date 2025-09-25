城大56科學家獲國家級研究資助

城大56位學者榮獲2025年國家自然科學基金資助。(城大圖片) 中評社香港9月25日電／香港城市大學宣布，該校56位學者榮獲2025年國家自然科學基金（NSFC）資助，數目和總資助額均創該校歷史新高，充分彰顯大學科研團隊的卓越實力，進一步為國家的科技發展作出貢獻。



香港文匯報報導，“青年科學基金項目（A類）”為國家自然科學基金資助中最高層次的青年人才計劃， 城大共有四位學者在此類項目獲得資助，各獲撥款400萬元人民幣（下同）經費，研究領域涵蓋化學、生物醫學及電機工程等。



此外，七位城大學者獲“青年科學基金項目（B類）”資助，各獲撥款200萬元；33位獲“青年科學基金項目（C類）”資助，各獲撥款30萬元。



同時，另有12個項目獲“面上項目”（即一般項目，general program）資助，涵蓋材料科學及工程、生物醫學科學、傳染病及公共衞生、機械工程、建築學及土木工程、決策分析及營運學、經濟及金融、數據科學及市場營銷等範疇，每項獲撥款40萬至55萬元不等。



本年度獲國家自然科學基金資助的城大項目中，共有19個通過城大深圳研究院提交，反映了香港與內地科研聯繫的深化，也推動了科研工作更緊密地服務國家發展戰略。