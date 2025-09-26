社評：最新施政報告彰顯港府改革擔責決心

最新一份施政報告日前發佈（網絡資料圖） 中評社香港9月26日電（評論員 陳倩羚）9月17日，本屆香港特區政府發表任內第4份施政報告，延續了此前著重改革、迎難而上，銳意解決深層次問題的施政作風，在多個層面皆提出了大膽革新的創設性措施，勇於承擔起帶領香港社會渡過關鍵轉型期、提升廣大市民幸福感與獲得感的重要責任。我們認為，最新一份施政報告在土地房屋、管治水平、以及釋放經濟發展動能等3個主要範疇的舉措，尤其展現了本屆特區政府積極有為改革、提升施政水平的魄力，值得高度肯定。



第一，施政報告一改以往的公營房屋政策路線，明顯提升了對居屋的資源投入傾斜，以協助基層市民及夾心階層實現居住上流，令有限的公營房屋資源獲得更高效合理的分配。



本份施政報告在土地公營房屋範疇的政策舉措，除了繼續著力增加公私營房屋的供應、並持續覓地造地外，最為亮眼的莫過於其在公營房屋層面的資源配置調整。過往特區政府一直將資源重心放在公屋之上，以期盡快滿足基層市民的住屋需求，但卻欠缺足夠的政策導向，以激勵具一定經濟能力的公屋富戶尋求居住上流，以及時騰出珍貴的公屋資源予真正有需要的人。



而最新一份施政報告則尤其聚焦豐富置業階梯，不僅把居屋的供應量較早前預期時大幅增加約50%；還將申請居屋的綠白表配額從過去的四六比調整至五五比，給予當前的公屋富戶更大機率從租戶晉升為業主；另特區政府還將增加1000個白居二配額，以加快居屋二手市場的流動性，有關配額更著重照顧40歲以下的青年家庭及一人申請者，從而讓更多青年人能盡快實現安居樂業。



上述多項有關公營房屋資源分配的政策措施，都是針對當前公營房屋系統所存在的弊端進行對症下藥的深刻改革，相信將能與增加整體土地房屋供應作為另一條並行的路子，有效從公屋富戶手中解鎖珍貴的公營房屋資源，令公營房屋資源的分配能更充分貫徹公平正義的理念。

