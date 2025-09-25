中大舉辦免費音樂會　感受校園文藝脈搏

中大文物館將舉辦音槳會，分享音樂共鳴。(中大文物館圖片) 中評社香港9月25日電／香港中文大學文物館將於10月4日（星期六）舉行“秋分園遊會”，文物館邀請音樂愛好者到文物館利希慎廊，“邂逅山城音樂人，感受大學文藝脈搏”，透過旋律分享共鳴。



香港文匯報報導，上述音樂活動劃分為幾個時段。12：30至13：00由音樂人唐書堯演奏木笛。他受丁龑霆老師啟發，現隨何永佳老師學習，自2022年起，他定期赴荷蘭接受演奏家HeikoterSchegget的指導。他鍾情於巴洛克樂器充滿人性的不均等音色及共鳴，決意鑽研傳統指法並將其應用於表演上。



他熱衷於策劃藝術項目及參與演出，其音樂會包括《遊樂人間》、《純·巴赫》及《殘陽照月》。在民政及青年事務局的多元卓越獎學金全額資助下，他現於中大修讀內外全科醫學士課程，今年榮獲該校“傑出學生”殊榮。



13：30至14：30由“NA Band”新亞樂隊接力，他們積極推廣多樣的音樂類型和風格，包括J－pop、R＆B、Jazz等，並聚集志同道合的音樂人，互相學習，共同成長，以及向中大學生提供接觸樂隊音樂的機會，推廣樂隊文化。



15：00至16：30的表演單位為“IN TOTAL”，樂隊由中大音樂系學生組成，他們對不同語言以及風格的主流歌曲充滿熱誠。樂隊於今年4月的音樂系舉辦的StreetShow首次出演，此後亦在中大研究生聯會晚宴等活動獻唱，深受好評。