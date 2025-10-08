中評關注：後美國經濟時代誰獲益？

《外交事務》刊文分析特朗普塑造“後美國經濟時代”的影響 中評社華盛頓10月7日電（記者 余東暉）特朗普反全球化的經濟政策已經震蕩全球經濟秩序，世界正進入所謂“後美國經濟時代”。誰會在特朗普顛覆舊秩序塑造新秩序的時代獲益？美國權威國際經濟專家認為，沒有人會從中獲益，但美國最親密的盟友受害最深，中國受損最小，美國在世界經濟格局中的影響力越來越小。



主張自由貿易和全球化的美國彼得森國際經濟研究所主席波森（Adam Posen）最近在《外交事務》期刊今年9／10月號上發表文章－－“新經濟地理：誰在後美國時代受益？”，對此趨勢進行了詳細的闡釋。



波森指出，“後美國世界經濟時代”已經到來。美國總統特朗普在經濟方針上的徹底轉變已經開始改變全球的規範、行為和制度。如同一場大地震，它催生了新的地貌特徵，使許多現有的經濟結構變得無法使用。這一事件是政治選擇，而非不可避免的自然災害。它所推動的變革將持續下去，任何護欄都無法自動恢復先前的狀況。



許多人關注美國和中國之間供應鏈和制成品貿易的轉移程度。但波森認為，這種關注點過於狹隘。如果只關注美國還是中國將繼續占據世界經濟中心地位，或者僅僅關注貿易平衡，就會嚴重低估特朗普政策轉變的範圍和影響。