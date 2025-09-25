雜技歸鄉　吳橋打造連接世界文化之“橋”

9月5日，雜技藝人在於金生雜技小院內表演。受訪者供圖 中評社北京9月25日電／據新華社報導，仲秋時節，大運河畔，河北滄州南部的吳橋縣格外熱鬧，街頭巷尾景象日新，數座用於表演或展覽的建築拔地而起，一些文旅項目建設如火如荼。街邊和廣場上，一些身著練功服、手拿各式道具的群眾反復進行雜技巡游演練。



“上至九十九，下至剛會走，吳橋耍雜技，人人有一手。”吳橋是馳名中外的雜技之鄉，雜技歷史悠久，幾乎村村有雜技藝人。38年翹首以盼，吳橋終於迎來了中國吳橋國際雜技藝術節首次在當地舉辦。第二十屆中國吳橋國際雜技藝術節（以下稱吳橋雜技節）將於9月28日在吳橋開幕，來自19個國家和地區的28個代表世界頂尖水平的雜技節目將匯聚在此。



吳橋人，正以飽滿的熱情和有力的行動，迎接這一場雜技盛會。



技藝根植鄉土



單手倒立、近景魔術……在吳橋縣於集鎮於金生雜技小院，雜技藝人們接連亮出拿手絕活，引得圍觀群眾連連喝彩，不少村民循著鑼鼓聲趕來觀看。



“吳橋雜技節‘回家’了，這是我們吳橋雜技人盼了多少年的事兒啊！”小院主人於金生今年73歲，是國家級非遺“吳橋雜技”的代表性傳承人之一。



吳橋雜技，根植鄉土。



資料記載，古冀州一帶曾流行“蚩尤戲”，即一種人們戴著有角面具互相比武、鬥力的民間遊戲，這被認為是中國古代雜技的雛形之一。而吳橋，正是古冀州的一部分。



不同於今日的糧棉大縣，歷史上，吳橋土地易澇多鹽碱，農耕收成微薄，當地縣志有“人稠土瘠更難堪”的記載。