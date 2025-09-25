數字技術為中外文化遺產保護傳承開拓新路徑

9月23日，嘉賓出席2025北京文化論壇主論壇。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月25日電／據新華社報導，AI“解碼”三星堆遺址出土的文物殘片，實現完整拼合；基於深度學習的系統綴合殷墟甲骨碎片，讓甲骨“開口說話”；復刻肖維岩洞，運用數字技術為遊客帶來獨特的沉浸式體驗……日前舉行的2025北京文化論壇上，數字技術賦能文化遺產保護傳承成為中外嘉賓備受關注的話題。



隨著數字化浪潮融入經濟社會發展，數字技術正深刻改變傳統的生產生活方式，為中外文化遺產保護傳承開拓新路徑。



國家文物局局長饒權說，以大數據、物聯網、雲計算等為基礎的數字化安全監管平台，通過智能傳感及時預警文物安全風險，為推動搶救性保護向預防性保護轉變提供了堅實保障。



中國科學院空天信息創新研究院研究員、聯合國教科文組織國際自然與文化遺產空間技術中心副主任陳富龍介紹，團隊通過衛星SAR數據、無人機激光雷達與地基激光掃描協同，實現對絲綢之路一處遺址點場景地表位移形變及古塔傾斜的精準監測，創新應用讓“太空眼”成為文化遺產防災的“千裡眼”。



作為文化遺產大國，中國各級各類文化遺產數量多、種類多、分布廣，過去傳統的管理方式大量依賴人工巡查和紙質記錄，存在效率低、響應慢、缺乏系統性等弊端。如今，數字技術賦能文物領域治理體系和治理能力現代化，突破了一些地方文物工作僅憑“一雙腿”“一支筆”的局限。



《“十四五”文物保護和科技創新規劃》指出，展望2035年，中國將建成與文化強國建設目標相適應的文物保護管理工作體系，科技創新、人才隊伍建設有力支撐文物保護研究利用，考古成果實證中國一萬年的文化史、五千多年的文明史。



從“經驗驅動”向“數據驅動”、從單一研究到跨領域協同，技術力量顯著增強考古與歷史研究能力，為文物價值挖掘與闡釋提供新範式。如今，數字化媒介塑造文化遺產展示新形態，博物館數字化、智慧化加速發展。