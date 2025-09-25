【
委內瑞拉西北部發生6.0級地震
http://www.CRNTT.com
2025-09-25 16:35:05
中評社北京9月25日電／據新華網報導，委內瑞拉地震研究基金會消息稱，委內瑞拉西北部當地時間24日23時51分（北京時間25日11時51分）發生6.0級地震。震中位於蘇利亞州巴查克羅東部45公里，震源深度16.4公里。目前尚無人員傷亡和財產損失報告。
巴查克羅距離委內瑞拉首都加拉加斯超過600公里，加拉加斯等多座城市有震感。
委內瑞拉位於南美洲板塊和加勒比板塊交界處，地震時有發生。
