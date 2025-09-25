聯合國召開首屆全球經濟峰會

9月24日在位於紐約的聯合國總部拍攝的可持續、包容和有韌性全球經濟峰會現場。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月25日電／據新華網報導，聯合國首屆可持續、包容和有韌性全球經濟峰會24日在紐約聯合國總部召開。與會代表共同討論如何應對發展融資領域面臨的挑戰，呼籲改革全球融資框架，踐行多邊主義，增加發展中國家話語權。



聯合國秘書長古特雷斯在開幕致辭中說，為應對當今世界面臨的挑戰，國際金融架構需要改革。他說，富裕國家在全球經濟中所占比重正在緩慢下降，新興經濟體比重上升，還有許多國家則被拋在後面。此外，公共資源稀缺和不公平的制度也使改革成為必然。



第80屆聯合國大會主席安娜萊娜·貝爾伯克在峰會上表示，鑒於可持續發展目標資金缺口達每年4萬億美元，聯合國就國際金融改革的建議非常明確，包括在國際金融機構中賦予發展中國家更大的發言權。



聯合國經濟及社會理事會主席洛克·塔帕認為，此次峰會旨在加強聯合國與國際金融機構之間的系統性聯繫。全球貿易摩擦正在侵蝕人們對多邊貿易體系的信任，“我們的任務是重建信任……這也意味著要確保改革具有包容性、公平性和合法性”。



國際貨幣基金組織總裁克里斯塔利娜·格奧爾基耶娃認為，全球經濟體系正以多種方式進行重構。到2030年前夕，全球公共債務占國內生產總值的比重恐將逼近100%，許多國家將失去財政空間，因此需要結構性改革釋放更多私營部門的投資力量。



世界貿易組織總幹事伊維拉表示，全球貿易體系需要深度改革，“我們應該更有效地配置稀缺資源”。



南非總統拉馬福薩呼籲非洲聯盟、二十國集團、國際金融機構和其他全球金融體積極協調。他表示，全球規則必須由所有成員國而非少數成員國共同制定，真正踐行“不讓任何人掉隊，不讓任何國家掉隊”的承諾。



加拿大總理卡尼警告說：“沒有多邊主義的多極化會帶來混亂。”