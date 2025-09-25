數字人民幣國際運營中心在上海正式運營

中評社香港9月25日電／記者25日從中國人民銀行獲悉，數字人民幣國際運營中心已在上海正式運營，並推出三大業務平台——數字人民幣跨境數字支付平台、數字人民幣區塊鏈服務平台及數字資產平台。



新華社報導，據介紹，數字人民幣跨境數字支付平台探索運用法定數字貨幣解決傳統跨境支付中存在的痛點；數字人民幣區塊鏈服務平台為各場景和行業類區塊鏈提供標準化的跨鏈交易信息轉接和鏈上數字人民幣支付服務；數字資產平台可提供標準、即用的金融級數字資產服務，支持現有金融基礎設施將業務拓展至鏈上。



今年6月，中國人民銀行行長潘功勝在2025陸家嘴論壇上宣布，將在上海設立數字人民幣國際運營中心，推進數字人民幣的國際化運營與金融市場業務發展，服務數字金融創新。



24日，中國人民銀行副行長陸磊在數字人民幣國際運營中心業務平台推介會上表示，中國人民銀行提出的“無損、合規和互通”三原則，已成為法定數字貨幣跨境基礎設施建設的基本準則，目前已初步構建數字人民幣跨境金融基礎設施體系。未來，中國人民銀行將繼續支持數字人民幣國際運營中心行穩致遠，為跨境貿易與投融資便利化提供堅實助力。



記者瞭解到，數字人民幣國際運營中心由中國人民銀行數字貨幣研究所籌建和管理，負責建設運營數字人民幣跨境和區塊鏈基礎設施，推進與境內外金融基礎設施的跨境互聯互通。