七部門印發《“文藝賦美鄉村”工作方案》

中評社北京9月25日電／據新華社報導，近日，中共中央宣傳部、農業農村部、教育部、文化和旅遊部、廣電總局、中國文聯、中國作協等七部門聯合印發了《“文藝賦美鄉村”工作方案（2025－2027年）》，並向各省級宣傳、農業農村、教育、文化和旅遊、廣電、文聯、作協等部門發出通知，要求結合實際認真貫徹落實。



《“文藝賦美鄉村”工作方案（2025－2027年）》全文如下。



“文藝賦美鄉村”工作方案（2025－2027年）



為更好發揮文藝助力鄉村全面振興作用，繁榮發展鄉村文化，推進宜居宜業和美鄉村建設，制定本工作方案。



一、總體要求



堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，深入學習實踐習近平文化思想，認真貫徹落實習近平總書記關於“三農”工作的重要論述，培育和踐行社會主義核心價值觀，學習運用“千萬工程”經驗，堅持黨的領導、人民至上，堅持因地制宜、穩中求進，堅持公益屬性、共建共享，以文鑄魂、以藝賦美，完善公共文化服務體系，推動優質文化資源直達基層，更好滿足農民群眾精神文化需求，壯大鄉村文化人才隊伍，激活鄉村文化內生動力，促進鄉村文化事業和文化產業繁榮發展，為農業強國建設提供精神力量和文化支撐。



二、重點任務



1.組織創作農民群眾喜聞樂見的文藝作品。組織作家藝術家深入鄉村，創作反映和美鄉村、美好鄉情的文學、戲劇、影視、曲藝、音樂、美術等作品。實施優秀微短劇創作扶持計劃、新時代山鄉巨變創作計劃等，組織創作一批反映新時代農村發展成就的文藝作品。發揮“群星獎”引領作用，推動基層文化單位創作“三農”題材的群眾文藝作品。開展移風易俗優秀文藝作品創作及全國展演活動、“藝術點亮鄉村”農民優秀文藝作品征集等，激發鄉村本土創作活力。適應農民群眾文化消費新習慣，推出一批網絡劇、網絡綜藝等優質網絡文藝作品。