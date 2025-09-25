9部門出台13條政策措施促進服務出口

中評社北京9月25日電／據新華社報導，商務部等9部門印發《關於促進服務出口的若干政策措施》的通知24日對外發布。



通知提出13條政策措施：用好用足中央和地方現有資金渠道積極支持服務出口、增強服務貿易創新發展引導基金撬動作用、優化服務出口零稅率申報程序、加大出口信用保險支持力度、提高出口信用保險政策精準度、完善保稅監管制度、便利人員跨境往來和入境消費、優化跨境資金流動管理、提升服務貿易跨境資金結算便利化水平、鼓勵知識產權轉化交易、促進和規範數據跨境流動、加快發展國際數據服務業務、支持企業開拓國際市場。



其中，通知要求，指導地方充分利用中央和地方現有資金渠道，進一步支持數字服務、高端設計、研發、供應鏈、檢驗檢測、認可認證、知識產權、地理信息、語言服務等服務出口新業態新模式，以及節能服務、資源循環利用服務、環境治理服務、環境咨詢服務、碳足跡核算管理服務、碳管理綜合服務等綠色服務，培育服務出口重點企業和重點項目。



通知提出，優化外商投資企業人員、科研技術人員、高層次人才來華簽證政策。有序擴大來華單方面免簽政策適用國家範圍，持續優化外國人來華簽證政策，優化完善區域性入境免簽政策。提升來華觀光旅遊、探親訪友、就醫康養、參會參展、參賽觀賽、留學研學、旅居養老等入境消費便利化水平。



通知明確，制訂重要數據目錄，出台更具操作性的重要數據識別指南。優化調整和動態更新自由貿易試驗區數據出境負面清單，研究探索形成全國自由貿易試驗區數據出境負面清單。支持具備條件的地區探索跨國公司內部個人信息跨境傳輸便捷化安排，允許通過評估或認證的跨國公司內部自由跨境流動個人信息。