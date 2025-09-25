開封台辦組織台胞台屬開展歷史文化考察活動

中評社北京9月25日電／據中國台灣網報導，9月24日，開封市城鄉一體化示範區組織台胞台屬前往開封市州橋遺址和北宋東京城順天門遺址博物館參觀考察，共同探覓古都“城摞城”歷史文化。



在州橋遺址和北宋東京城順天門“城摞城”遺址，台胞台屬們近距離觀看了層層疊壓的道路、橋梁、院落等。從遺址上出土的件件文物，承載著中華古代文明，倣佛在無聲地訴說著其厚重的歷史——從唐代至今2000多年來，開封城雖經歷多次黃河水患被深埋，但勤勞智慧的開封人民一次又一次在舊址上重建家園，造就了“城摞城”的奇觀，使之成為中華民族重要的文化遺產，中華文明在此得以延續。其中沉浸式的觀影環節，讓大家有如一日夢回千年，沐浴著“汴京八景”之一的“州橋明月”場景，盡享北宋時期世界第一大都市的富庶繁華。



置身這些建築遺存之中，台胞台屬們倣佛觸摸到了八朝古都歷史跳動的脈搏，被古代文明的巨大魅力所吸引，被先人們頑強不屈、愈挫愈勇的偉大創造精神所折服，紛紛表示要大力發揚、傳承中華民族生生不息、百折不撓的精神，秉承“兩岸一家親”理念，攜手同心，接續奮鬥，在新時代創造出更加璀璨的現代文明，讓中華文明得以延綿永續，讓“州橋明月”在新時代更加耀眼奪目。