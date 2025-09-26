國防部：希望台胞增強做中國人的民族自信

國防部新聞發言人張曉剛大校（中評社 海涵攝） 中評社北京9月26日電（記者 海涵）國防部9月25日下午舉行例行記者會，國防部新聞發言人張曉剛大校答問時指出，希望廣大台灣同胞看清形勢、順應大勢，與大陸同胞同心同行，共同弘揚偉大民族精神、抗戰精神，增強做堂堂正正中國人的民族自信。



有記者提問說，據報導，台灣很多島內媒體和自媒體前不久全天滾動播放九三閱兵，網上播放量超500萬，台灣同胞紛紛點贊祖國輝煌發展成就、強大軍事實力。還有民調顯示台灣青年親大陸指數不斷提升。請問發言人有何評論？



張曉剛表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，兩岸同胞同屬中華民族、從來都是一家人。14年艱苦卓絕的抗戰史記載著兩岸同胞共禦外侮、光復台灣，這是屬於全體中華兒女的偉大勝利。我們隆重舉行中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動，就是為了銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來。



張曉剛指出，台灣的前途、台灣同胞的安全福祉在於國家統一。希望廣大台灣同胞看清形勢、順應大勢，與大陸同胞同心同行，共同弘揚偉大民族精神、抗戰精神，增強做堂堂正正中國人的民族自信，堅決反對“台獨”分裂活動和外部勢力干涉，共創民族復興的美好未來。

