國防部回應涉台議題　統一擋不住

國防部記者會現場（中評社 海涵攝） 中評社北京9月26日電（記者 海涵）國防部9月25日下午舉行例行記者會。會上，台灣議題受到很高關注，境內外記者從民進黨當局軍購、外部勢力插手台灣問題、“台獨”政客言行及台胞關注九三閱兵等不同角度詢問國防部看法。國防部發言人張曉剛大校在回應中再度重申中方在台灣問題上的態度立場，他指出，“台獨”是絕路，統一擋不住。我們決不允許任何“台獨”分裂圖謀得逞，隨時挫敗任何外來干涉，堅決捍衛國家主權、統一、領土完整。



關於民進黨當局向外部勢力購買武器，有記者提到，台防務部門近期提交了一份預算草案，總金額超過一萬億元新台幣，還要再“凱子軍購”。



張曉剛就此指出，民進黨當局向外部勢力買武器歷來被稱為“凱子軍購”，實際上花再多的錢也買不來安全，只會擠壓島內社會民生支出，讓台灣更加兵凶戰危。



關於外部勢力插手台灣問題，有記者提到美國最近翻炒“台灣地位未定”謬論，張曉剛指出，這是顛倒黑白、混淆視聽，中方對此強烈不滿、堅決反對。台灣回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分。



張曉剛強調，美方有關言論惡意誤導國際輿論，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，向“台獨”分裂勢力發出嚴重錯誤信號。我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止操弄涉台問題，停止以任何形式縱容支持“台獨”。

